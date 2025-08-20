Grol laat finale van het Keitoernooi aan zich voorbijgaan

LICHTENVOORDE– Tijdens de eerste ronde van het jaarlijkse State of Art Keitoernooi in Lichtenvoorde is het de hoofdmacht van Grol niet gelukt om de finale te bereiken. Waar Longa ’30 dat dankzij een royale overwinning op SC Varsseveld wel wist te klaren, bleek de formatie van trainer/coach Arjen Nijman bij het nemen van de beslissende strafschoppen de mindere van RKZVC uit Zieuwent. Strafschoppen waren nodig omdat de wedstrijd in een 3-3 gelijkspel eindigde. Een eindstand die pas in de slotfase tot stand kwam, nadat de Grolequipe op weg leek naar een 3-2 zege.

Een excuus voor de nederlaag kan worden gezocht in het feit dat Grol vanwege vakanties en blessures niet de beschikking had over diverse vaste eerste elftalspelers. Zo was het trio Tycho, Kjell en Kaj Riteco afwezig wegens vakantie en kon er ook geen beroep worden gedaan op onder anderen Nick Oude Luttikhuis, Tiem Rots, Siebe Lantink, Mark Hietland en Mike Kempers. Desalniettemin kwam de Grolformatie op een 1-0 voorsprong via een door Luc Berentsen benutte strafschop. Daarna golfde de wedstrijd op en neer, zonder hoogstaand voetbal, mede omdat beide ploegen nog niet in het juiste wedstrijdritme zaten. Het gevolg was een wedstrijdbeeld waarbij de teams weinig voor elkaar onderdeden.

Opvallend was dat Grol driemaal een voorsprong nam en die ook driemaal weer uit handen gaf. Na de 1-0 zorgde Tijmen Geurink voor de 2-1, waarna aanvoerder en spits Luc Berentsen de 3-2 op het scorebord zette. Maar ook die laatste voorsprong wist Grol niet vast te houden, waardoor RKZVC dankzij het beter nemen van strafschoppen de finaleplaats opeiste.

De afsluiting van het State of Art Keitoernooi vindt plaats op zaterdag 23 augustus a.s. op sportpark De Treffer in Lichtenvoorde, met om 16.00 uur de wedstrijd om de derde plaats SC Varsseveld – Grol en om 18.00 uur de finale Longa ’30 – RKZVC.

