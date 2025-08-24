Grol pakt derde plek op het Keitoernooi van Longa ’30

LICHTENVOORDE – Na de kater van de nederlaag tegen RKZVC (verlies na strafschoppen bij een 3-3 eindstand) tijdens het jaarlijkse State of Art Keitoernooi van Longa ’30, heeft Grol zich in de strijd om de derde plaats gerevancheerd tegen SC Varsseveld. Ondanks de afwezigheid van enkele belangrijke basisspelers wist de formatie van trainer/coach Arjen Nijman een verdiende zege te boeken. Aanvoerder Luuk Berentsen – in deze wedstrijd goed voor drie doelpunten – mocht na afloop de derde geldprijs in ontvangst nemen uit handen van Longa ’30-voorzitter Leo Groeneveld.

De finale tussen Longa ’30 en RKZVC werd een duidelijke prooi voor de thuisclub van trainer/coach Laurens Knippenborg. De Lichtenvoordenaren wonnen overtuigend met 5-1.

Bij de wedstrijd Grol – SC Varsseveld keek Grol al na drie minuten tegen een 0-1 achterstand aan. Met Berentsen in de punt en schaduwspits Mick Wissink – die later geblesseerd uitviel – voerde de voorhoede de druk op. Dat leverde in de 27e minuut de gelijkmaker op via een schitterende kopbal van Berentsen (1-1). Even later zette Wissink een fraaie actie in, die helaas geen doelpunt opleverde. Kort voor rust moest hij geblesseerd het veld verlaten.

Na de pauze dicteerde Grol het spel. Jordi Geelink kopte in de 54e minuut uit een hoekschop de 2-1 binnen. Tien minuten later (64e minuut) zorgde Berentsen met een fraaie treffer, na een lange uittrap van doelman Chiel Klein Avink (ingevallen voor Nick Oude Luttikhuis), voor de 3-1. In de 75e minuut benutte Berentsen feilloos een strafschop: 4-1. Kort daarop strafte SC Varsseveld een moment van overmoed bij Grol af (4-2), wat tevens de eindstand betekende.

