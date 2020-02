Het Kampioenschap Poker komt naar Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Vrijdag 21 februari 2020 is Café Zaal Hogenkamp de locatie van het Pokerkampioenschap van Lichtenvoorde. Verspreid over heel Nederland worden er 150 voorrondes gespeeld met als ultieme doel het halen van de landelijke finale. Het Open Nederlands Kampioenschap Poker maakt het mogelijk voor alle pokerliefhebbers om mee te doen aan een laagdrempelig toernooi.

Wat kun je winnen?

De speellocatie wordt omgetoverd tot een ware pokerroom en de deelnemers gaan spelen om de beste pokerspeler van de gemeente te worden. De winnaar van de voorronde mag dan een jaar lang de titel ‘Amateur Poker Kampioen van Lichtenvoorde’ dragen en krijgt bovendien een mooie beker. Daarnaast kwalificeert diegene zich voor de landelijke finale. Tijdens de landelijke finale krijgen spelers de kans om een sponsorcontract te verdienen. De organisatie loopt rond om spelers te “scouten” die met Team ONK Poker mooie (inter)nationale toernooien kunnen spelen. Zo wist Ruurd Nauta vorig jaar meer dan €30.000 te winnen door het sponsorcontract.

Niet alleen de winnaar plaatst zich voor de landelijke finale. Aan de hand van het deelnemersaantal wordt bepaald hoeveel mensen zich direct kwalificeren voor de finale en hoeveel pokerspelers zich plaatsen voor de halve finales.

Laagdrempelig toernooi.

Iedereen die mee wil doen, kan zich via de website https://www.onkpoker.nl/ inschrijven. Het kost iedere deelnemer slechts €13,50 aan inschrijfgeld om mee te doen. “Door mee te doen krijgen zij niet alleen de kans om een gooi te doen naar de titel, maar ook de kans om een leuk, laagdrempelig toernooi in een professionele setting te spelen”, zegt Mathijs Jonkers, organisator van het ONK Poker. De voorronde in Lichtenvoorde begint om 19.30 uur.