Hoe ziet jouw ideale gemeente eruit?

LICHTENVOORDE – In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart aanstaande) organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in de vestiging Lichtenvoorde op donderdagavond 24 februari, 19.30 uur, een politieke spelavond. Door middel van het dialoogspel Terra Nova Minimaatschappij bouw je je ideale gemeente. Deelname is gratis, maar reserveren is noodzakelijk. Aanmelden is mogelijk in de bibliotheken, via www.oostachterhoek.nl/dialoogspel of door te bellen met het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.

Hoe ziet jouw gemeente eruit?

Denk jij dat jouw gemeente nog wel wat beter kan? En wil je aan oplossingen bouwen met iemand die er misschien wel heel anders over denkt? Dat kan op donderdagavond 24 februari in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Dan word je meegenomen in het prijswinnende dialoogspel Terra Nova Minimaatschappij. In deze workshop bouw je de gemeente waarin je zelf zou willen wonen.

Wil jij op een andere manier nadenken over hoe we moeten samenleven? En durf je in gesprek te gaan met iemand die daar misschien wel heel anders over denkt? Met dialoogspel Terra Nova Minimaatschappij sta je samen met anderen aan het roer van een nieuwe samenleving. De spelvragen laten je nadenken en nodigen uit tot dialoog. Je hoeft nog niets te weten of te vinden van de democratie: dat verken je tijdens het gesprek. Het houten spelmateriaal maakt complexe vraagstukken luchtig en bespreekbaar. Zo kan iedereen meedoen. Hoe ziet jouw wereld en gemeente eruit?

