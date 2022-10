Infoavond educatieve apps voor kinderen

LICHTENVOORDE – Van 4 t/m 11 november is het de Week van de Mediawijsheid. In deze week organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek op dinsdagavond 8 november, om 19.00 uur, de Digitheek-workshop ‘Educatieve apps voor kinderen’. De workshop in de Bibliotheek Lichtenvoorde is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via www.oostachterhoek.nl/educatieveapps of in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Infoavond voor ouders

Voor veel kinderen is het spelen van spelletjes op tablet of telefoon een dagelijks tijdverdrijf. Als ouder of opvoeder wil je waarschijnlijk graag dat je kind hier ook iets van opsteekt.

In deze workshop gaan we samen op zoek naar de apps waar je kind plezier aan beleeft, maar waar het ook iets van leert: apps die passen bij de leeftijd van je kind, apps die de wereld van je kind verrijken én apps die je kind aanzetten tot actie en creativiteit. Geschikt voor ouders en opvoeders van kinderen van 2 tot 12 jaar.

