Informatiebijeenkomst nieuwe donorwet in Bibliotheek

LICHTENVOORDE / RUURLO – Op 28 en 29 oktober organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in respectievelijk Lichtenvoorde en Ruurlo bijeenkomsten over de nieuwe donorwet. Deze presentaties, die bedoeld zijn voor iedereen van 60 jaar en ouder, starten in de drie bibliotheekvestigingen om 10.00 uur. De bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken, maar aanmelden is wel verplicht.

Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Alle mensen van 18 jaar en ouder die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente komen dan in het Donorregister. In het Donorregister staat of iemand na zijn dood orgaan- en weefseldonor wil zijn. Iedereen die na 1 juli 2020 geen keuze invult komt in het donorregister met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

U kunt in de Bibliotheken Lichtenvoorde (28 oktober) en Ruurlo (29 oktober), terecht voor informatie over wat orgaan- en weefseldonatie is en hoe u uw keuze in het Donorregister kunt invullen. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. De bijeenkomst is gratis te bezoeken, maar aanmelden is verplicht. Dat kan via: www.oostachterhoek.nl of door contact op te nemen met ons Servicebureau (088-0062929). Daar kunt u ook terecht voor meer informatie.

De Bibliotheek vraagt iedereen bij het bezoeken van de activiteit rekening te houden met de geldende maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.

De informatieochtend ‘Nieuwe donorwet: wat betekent dat voor mij?’ wordt verzorgd door een medisch professional getraind door Remedica Communicatie & Educatie, in samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gratis bijeenkomst is mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.