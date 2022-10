Informatiemarkt bij Den Diek

LICHTENVOORDE – Op woensdag 12 oktober organiseert het Sociaal Team van de gemeente Oost Gelre een informatiemarkt voor vrijwilligers en professionals die werken in het sociaal domein in Oost Gelre. De informatiemarkt is van 15.00 tot 19.00 uur bij Den Diek in Lichtenvoorde. Wethouder Ellen Dusseldorp opent de markt.

In Oost Gelre zijn er veel voorzieningen voor sociaal contact, ondersteuning of hulp aan inwoners, waarvoor geen indicatie of verwijzing nodig is. De meeste voorzieningen zijn laagdrempelig en gratis. Denk bijvoorbeeld aan de Stads- en Dorpskamer, de verschillende inloopvoorzieningen in de kleine kernen, hulp bij administratie en preventiegesprekken. In de praktijk blijkt vaak dat lang niet alle professionals en vrijwilligers op de hoogte zijn van wat er allemaal is voor volwassenen als het gaat om die voorzieningen. Daarom organiseert de gemeente Oost Gelre deze informatiemarkt.

Kom langs op 12 oktober

Tijdens de informatiemarkt presenteren verschillende voorzieningen hun aanbod. Ook is er volop gelegenheid om andere professionals en vrijwilligers te ontmoeten. Vrijwilligers en professionals actief binnen het sociaal domein van Oost Gelre zijn van harte op 12 oktober tussen 15.00 en 19.00 uur. Aanmelden kan via een e-mail naar: sociaalteam@oostgelre.nl.

