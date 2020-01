Is het dementie of ‘normale’ vergeetachtigheid?

LICHTENVOORDE – Op 22 januari laat ‘De Alzheimer Experience’ kijkers vanuit verschillende perspectieven ervaren wat dementie is. U kunt als vrienden, familie of zorgprofessionals leren hoe u meer kunt betekenen voor iemand die aan deze ziekte lijdt.

De Alzheimer Experience is een film waarbij u als kijker het leven van twee mensen met dementie volgt. De scènes laten verschillende kenmerken van dementie zien. Na afloop van de film gaan we – aan de hand van een aantal scenes – graag met u in gesprek over de verschillende kenmerken en uw eigen ervaringen.

Over het Alzheimer Café in Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand. Iedere maand staat een ander thema centraal. Het Alzheimer Café is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Wanneer: woensdag 22 januari 2020

Waar: Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 13 51 44 11