Jozef en Maria zwerven door de Achterhoek

LICHTENVOORDE / DINXPERLO / AALTEN – Nu na 17.00 uur alles is gesloten en de kerken ook dicht zijn in de Kerstnacht, wordt het voor Jozef en Maria wel heel lastig om nog een plek te vinden waar hun verhaal gehoord kan worden. Ze zwerven in een cabrio door de Achterhoek. Maar de benzine raakt op en onderdak vinden in deze tijd, valt ook niet mee. Want hoe zit het ook alweer met de Coronaregels? Jozef en Maria leren veel… De afloop van het verhaal is bekend. En toch ook weer niet.

Kijk daarom naar deze bijzondere uitzending van de kerstnachtdienst op 24 december. De protestantse kerken van Lichtenvoorde, Aalten en Dinxperlo hebben de handen inéén geslagen om een alternatief aan te bieden voor de kerstnachtviering. Een eigentijdse film van Achterhoekse bodem met muziek en zang.



Het verhaal is geschreven door ds. Anne van Voorst. Cameraman en editor is Lex Schellevis. Esther Nederlof doet de productie en Johan Klein Nibbelink is verantwoordelijk voor de muzikale bijdragen. Daarnaast verlenen ds. Hans Hinkamp, ds. Folkert de Jong en vele vrijwilligers een bijdrage als acteur of figurant.

U kunt meer informatie vinden op de websites van de meewerkende protestantse gemeenten.

www.pkn-lichtenvoorde.nl

www.kerkvenster.nl

pg-dinxperlo.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....