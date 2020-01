Kaartverkoop Over De Top Festival start op 1 februari

Organisatie introduceert Gangmakerskaart voor vroege feestgangers



LICHTENVOORDE – Op zaterdag 1 februari start de kaartverkoop voor het Over De Top Festival, dat op 30 en 31 mei 2020 (Pinksterweekend) voor de elfde keer plaatsvindt op het Swite Terrein in Lichtenvoorde. De organisatie introduceert voor deze editie een nieuw soort ticket speciaal voor de festivalgangers die al vroeg willen feesten, namelijk de ‘Gangmakerskaart’. Bezoekers die binnen de eerste twee uren van het festival het terrein betreden, kunnen met korting een Gangmakerskaart kopen.

Meer feest voor minder geld

De organisatie ziet een trend onder het uitgaanspubliek, namelijk vroeg beginnen met feesten. Met de Gangmakerskaart hoopt Over De Top de bezoeker te verleiden al eerder naar het festivalterrein komen. Organisator Nienke Penterman: “De afgelopen jaren zien we dat onze bezoekers pas later naar het festivalterrein gaan dan dat het festival open is. Dat vinden we jammer. Tijdens de eerste uurtjes zijn er namelijk al heel veel toffe acts te zien en valt er van alles te beleven. Met deze Gangmakerskaart kunnen mensen met korting een kaartje voor het festival kopen als ze tussen 14.00 en 16.00 uur op zaterdag of 12.00 en 14.00 uur op zondag ons festivalterrein betreden. Dat betekent dus eigenlijk meer feest voor minder geld!”

Eerste acts programma bekend

De organisatie maakt deze week de eerste acts van het programma bekend. Tussen deze eerste namen zitten o.a. Fata Boom (electro hiphop), Convoi Exeptional (wereldse swing) en Disco Snolly (disco kneiters). De rest van de acts worden de komende weken via de social mediakanalen van Over De Top gepresenteerd.

Ticketprijzen

Met de komst van de Gangmakerskaart heeft het festival nu drie verschillende ticketsoorten: een combiticket voor twee dagen (€30,-), een reguliere dagkaart (€17,50) en een Gangmakerskaart (€12,50) die op één dag geldig is. Kinderen t/m 13 jaar hebben nog altijd gratis toegang tot het festival.

Start voorverkoop

De kaartverkoop voor Over De Top start op zaterdag 1 februari om 10.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.overdetopfestival.nl. Over De Top Festival vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2020 (Pinksterweekend) op het Swite Terrein in Lichtenvoorde.