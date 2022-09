KBO Lichtenvoorde exposeert in bibliotheek

LICHTENVOORDE – Van 15 september tot 4 oktober start de KBO in Lichtenvoorde het seizoen met een expositie in de Bibliotheek Lichtenvoorde. De expositie is tijdens openingsuren van de bieb te bekijken, maar ook heel goed te zien voor wandelaars die langs de Bibliotheek komen.

De slotklanken van de kermis zijn voor veel verenigingen in Lichtenvoorde HET startsignaal voor het komende, nieuwe seizoen. En dat geldt min of meer ook voor Krachtige Belangen Organisatie voor 50+ Lichtenvoorde. Waren er gedurende de zomermaanden altijd wel wat activiteiten gaande in en buiten De Treffer, na de kermis gaat het weer echt bruisen in het gebouw aan de Raadhuisstraat.

Dit jaar wordt het KBO-seizoen op een bijzondere wijze afgetrapt. Van 15 september tot 4 oktober vindt er in de Bibliotheek Lichtenvoorde een expositie plaats. KBO leden die in het recente verleden op creatief vlak veel moois gemaakt hebben, laten gedurende 3 weken een deel van hun werken zien aan het grote publiek.

De kleine expositieruimte aan De Leest is door de mooie en inventieve opstelling van de KBO-tentoonstelling toch net groot genoeg om Lichtenvoordenaren en andere belangstellenden kennis te laten maken met de vele mogelijkheden die de vereniging aan haar leden biedt op creatief vlak. De bezoekers van de bieb of mensen die buiten gewoon even voor de ramen gaan kijken maken kennis met objecten gemaakt tijdens de teken- en schilderlessen en de portrettekenen en aquarelleeruurtjes. Daarnaast zijn er sculpturen in hout, kleurrijke keramiekstukken, verrassende zwart-wit werken gemaakt door de Zentangelaars en natuurlijk zullen een paar fraaie bloemstukken ook niet ontbreken.

Zoals gezegd is de ruimte niet ruim genoeg om alle ‘KBO-kunstenaars’ ruim baan te bieden, maar de tentoonstelling geeft wel een fraai beeld van wat de vereniging aan mogelijkheden in huis heeft om haar leden fijne vormen van creativiteit te bieden.

