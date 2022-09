Kinderboekenweekactiviteiten bieb in teken van dieren en natuur

LICHTENVOORDE – Van woensdag 5 tot en met zondag 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Het onderwerp van dit jaar is ‘dieren en natuur’, met als motto: ‘Gi-ga-groen!’. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert in het kader van deze feestelijke week in vier vestigingen (in Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk) voorstellingen voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken, maar reserveren is noodzakelijk: www.oostachterhoek.nl/kbw22

In Lichtenvoorde zal ZieZus optreden met de voorstelling ‘Gerry en Gerrit Groen: natuur met een grote G.

ZieZus: Gerry en Gerrit Groen: natuur met een grote G

Sinds 2002 maakte en speelde ZieZus meer dan 30 verschillende interactieve voorstellingen voor kinderen en volwassenen. Ook geeft de theatergroep workshops improvisatietheater en maakt ZieZus muziek op maat. De voorstelling ‘Gerry en Gerrit Groen: natuur met een grote G’ is op zaterdag 8 oktober (14.00 uur) te zien in de Bibliotheek Lichtenvoorde.

Boswachters Gerry en Gerrit Groen wonen al 30 jaar fijn samen in het bos.

Vanuit hun boomhut genieten ze van de natuur, de gi-ga-groene weide, de vogels, insecten en alles op twee of vier poten met een vacht.

Gerry en Gerrit zorgen dat het gaat in het bos. Ze doen hun boswachterstaken met zorg en liefde. Bomen water geven, konijnen waarschuwen voor de vos, herten helpen oversteken en mussen sussen als ze moe zijn. Er is altijd wat te doen. Kortom, boswachters Gerry en Gerrit Groen hebben alles onder controle. Totdat er op een dag iets gebeurt dat hun leven op z’n kop zet…

Gerry en Gerrit Groen: natuur met een grote G is een interactieve boskomedie voor 4-12 jaar (wij kiezen voor 4-8 jaar). Kom kijken, luisteren en meespelen. Gerry en Gerrit kunnen jouw hulp vandaag goed gebruiken!

