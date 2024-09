Knopenschilderijen van Heleen Rooks te zien in bibliotheek

LICHTENVOORDE – De komende weken exposeert Marianum-docente Heleen Rooks haar unieke knopenschilderijen in de bibliotheek van Lichtenvoorde. Bezoekers kunnen de expositie tijdens de openingsuren van de bibliotheek bewonderen.

Heleen Rooks: Een creatief docent en kunstenaar

Heleen Rooks, docent beeldende vorming aan de Lichtenvoordse vestiging van Scholengemeenschap Marianum, heeft al veel jongeren geïnspireerd hun creatieve talenten te ontdekken. Daarnaast speelt ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van ontwerperstalenten voor het jaarlijkse bloemencorso. Zelf is Heleen ook een gedreven en creatieve kunstenaar, bekend om haar schilderijen die gemaakt zijn van knopen.

Heleen’s fascinatie voor knopenschilderijen begon toen ze inspiratie zocht voor schoolprojecten en op Pinterest afbeeldingen tegenkwam van kunstwerken gemaakt van knopen. “Knopen zijn alledaagse gebruiksvoorwerpen die vaak over het hoofd worden gezien, maar in deze kunstwerken krijgen ze ineens de hoofdrol. Ik werd uitgedaagd om ook zoiets te proberen,” vertelt Heleen. “Hoewel ik enthousiast was, had ik niet het benodigde materiaal. Gelukkig kon ik via Marktplaats en kringloopwinkels een mooie verzameling knopen bij elkaar krijgen. Veel mensen hebben nog oude blikken of dozen vol knopen in huis,” voegt ze lachend toe.

Haar eerste knopenschilderij was een afbeelding van Frida Kahlo, bekend om haar kleurrijke kleding en unieke uitstraling. Tijdens het maken ontdekte Heleen dat ze veel verschillende maten en kleurnuances van knopen nodig had om het gewenste effect te bereiken. “Voor een schilderij zoals dit, moet je de knopen zorgvuldig sorteren op kleur en grootte om lichte plekken of schaduwen goed weer te geven. Dit is een tijdrovend proces, maar het resultaat is het zeker waard.”

Na het succes van het Kahlo-schilderij volgden andere werken, zoals het beroemde ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer, waarvoor Heleen deelnam aan het televisieprogramma ‘De Nieuwe Vermeer’ van Omroep Max. Hoewel ze de finale niet won, was de ervaring een hoogtepunt en een kans om haar vaardigheden te tonen. Andere werken van Heleen zijn onder meer een ‘Vrouw met vogel op de schouder’, een schilderij geïnspireerd door Johan Kerstens, en een Delftsblauwe interpretatie van een beeld dat ze tegenkwam in een tuincentrum.

Toekomstige werken en verkoopinformatie

Elk werk van Heleen kost ongeveer 30 tot 40 uur om te maken, terwijl haar inzending voor ‘De Nieuwe Vermeer’ naar schatting 80 uur in beslag nam. Heleen heeft al plannen voor nieuwe knopenschilderijen en is enthousiast over de mogelijkheden die deze unieke techniek biedt.

Geïnteresseerden die een van de werken willen aanschaffen, kunnen contact opnemen met Heleen via de bibliotheek. “Echte liefhebbers zien de energie en het werk dat in elk schilderij is gestoken,” zegt Heleen.