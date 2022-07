Kom jij ook ‘Buurten bij de bouwers’?

LICHTENVOORDE – Altijd al eens een kijkje achter de schermen willen nemen bij het bouwen van een corsowagen? Dat kan op zaterdag 10 september met het Buurten bij de bouwers arrangement. Samen met een deskundige gids bezoek je een aantal corsogroepen en leer je alles over het bouwen van een corsowagen.

Wat gaat er allemaal schuil achter zo’n grote corsowagen? Hoe wordt de wagen gebouwd? Hoeveel mensen werken eraan en hoeveel werk is het eigenlijk? Een antwoord op al deze vragen en nog veel meer, krijg je tijdens het Buurten bij de bouwers arrangement van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL). Met dit arrangement wil SBL belangstellenden op een informele en laagdrempelige manier informeren over het corso.

Inhoud arrangement

De start en algemene introductie is in Sociaal Cultureel Centrum Den Diek. Hierna vertrekken de deelnemers onder begeleiding van een gids naar een bouwlocatie. Je raakt gegarandeerd in de ban van heet bouwproces en je bewondering en waardering groeit vast met de minuut zodra je hoort en ziet wat er allemaal schuilgaat achter de bouw van zo’n dahliareus op wielen. Van maquette tot laswerk en van techniek tot spektakelstuk; je leert het nodige over het bouwen van een corsowagen. De rondleiding duurt ongeveer twee uur en als je het leuk vindt mag je natuurlijk een handje helpen bij het ‘kontjes kniepen’ of dahlia’s plakken. De aanvangstijd is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Deelnemers ontvangen hierover na de boeking een mail van de organisatie.

Arrangement online boeken

Wil jij een kijkje achter de schermen bij het bouwen van de corsowagens? Grijp dan deze unieke kans en boek het ‘Buurten bij de Bouwers’ arrangement online via bloemencorso.com/arrangementen De kosten zijn €8,50 per persoon (dit is inclusief €1,- online servicekosten).

