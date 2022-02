Kunst maken met de computer

LICHTENVOORDE – Op 10 maart staat BIEBlab Lichtenvoorde in het teken van het maken van computerkunst. De activiteit begint om 15.00 uur. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of 088-0062929 en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Computerkunst maken

Wanneer je zelf een kunstwerk maakt, gebruik je misschien verf en kwast, of papier en lijm, maar een computer kan ook kunst maken. Dat doet hij met behulp van code, en met behulp van jou! Jij programmeert, en de computer maakt er een kunstwerk van. Maar je kunt de computer niet precies vertellen wat hij moet doen. Dus uitproberen maar! Je mooiste computerkunstwerk printen we voor je uit.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in twee vestigingen in Berkelland activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....