KVT exposeert op ‘De Leest’ 

LICHTENVOORDE – De komende maanden is de expositieruimte in de grote cursusruimte De Dahlia van de Bibliotheek Oost-Achterhoek gevuld met werk van de leden van de vereniging KVT. De werken zijn te bekijken tijdens de openingsuren van de Bibliotheek, maar ook zichtbaar vanaf ‘De Leest’.

Kreatief in Vrije Tijd

De ramen van de grote cursusruimte worden gevuld met kunstzinnige bijdragen, afkomstig uit Lichtenvoorde. Waren eerder het Fotocollectief Lichtenvoorde en het Bloemencorso al exposant, nu is het de beurt aan de Vereniging KVT.

Kreatief in Vrije Tijd is de volledige naam van de vereniging KVT, welke is opgericht in 1988. De KVT verzorgt, onder leiding van deskundige docenten, diverse creatieve cursussen, zoals tekenen en schilderen in de technieken aquarel, pastel, olie-, en acrylverf, mixed media en werken met klei. De vereniging bestaat uit ongeveer 80 leden en de werkplek van de KVT bevindt zich in Sociaal Cultureel Centrum Den Diek (aan de Dijkstraat).

​Expositie

De komende drie maanden zijn er diverse werken (zowel schilderijen als keramiek) van leden te bekijken. De eerste werken zijn schilderijen, maar er zal de komende weken elke keer gewisseld worden, waardoor alle facetten van de vereniging en haar leden aan bod zullen komen. De moeite waard dus om regelmatig de komende weken de Bibliotheek te bezoeken.

Exposeren op De Leest

Ook een mini-expo inrichten voor de ramen van de Bibliotheek? Stuur een mail naar resy.oonk@oostachterhoek.nl en dan nemen we contact met je op.

