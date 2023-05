Leen een Levend Boek in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op zaterdag 10 juni worden er, naast papieren boeken, ook Levende Boeken uitgeleend in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Van 10.00 -13.00 uur kun je terecht om kennis te maken met de Levende Boeken van de Living Library. Het lenen van de Levende Boeken is geheel gratis. Meer info is te vinden op www.oostachterhoek.nl/livinglibrary.

Living Library: ga in gesprek met een ‘levend boek’

‘Levende boeken’ zijn mensen die in het dagelijks leven veel te maken hebben met vooroordelen, zoals mensen met een onalledaagse achtergrond of overtuiging. Living Library wil mensen uitdagen verder te kijken door in gesprek te gaan met die vreemde ‘ander’. Met een ‘boek’ uit de Living Library luister je naar bijzondere levensverhalen. Het resultaat: verrassende, inspirerende ontmoetingen mét humor.

Hoe het werkt

Het werkt zoals een bibliotheek: je kunt bij de balie een catalogus bekijken met daarin de beschikbare ‘levende boeken’. Op een groot bord kun je zien of dat boek niet op dat moment is uitgeleend. Via de balie geef je aan met wie je een gesprek wilt aangaan. Daarna brengt de baliemedewerker jou en het ‘levende boek’ met elkaar in contact. En worden de spelregels uitgelegd (zo dient het boek weer in oorspronkelijke staat te worden ‘teruggezet’). De gesprekken duren maximaal 20 minuten.

Waarom Living Library

Het doel van Living Library is het samenbrengen van mensen en wegnemen van vooroordelen en taboes door met elkaar in gesprek te gaan. Kort gezegd is Living Library een evenement om de dialoog te promoten.

Oorspronkelijk is Living Library ontwikkeld door een Deense jongerenorganisatie, genaamd ‘Stop the Violence’. Momenteel vindt het evenement plaats in diverse steden over de hele wereld en vanaf zaterdag 10 juni ook in Lichtenvoorde. Burgemeester Annette Bronsvoort zal het allereerste boek die ochtend lenen.

