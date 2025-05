Lezing over neuro- en genderdiversiteit tijdens Achterhoek Pride Maand

ACHTERHOEK – In het kader van de Achterhoek Pride Maand 2025 geven Natasja Esmeijer en Miranda Meijer van Het Beelddenkende Brein twee lezingen en een webinar over neurodiversiteit en genderdiversiteit. Onder de titel “Trots op wie je bent, in hoeveel hokjes je ook past” nemen zij bezoekers mee in de wereld van beelddenken, AD(H)D, autisme, hoogbegaafdheid én genderdiversiteit.

De lezingen vinden plaats op:

Donderdag 5 juni , 19.30–21.30 uur, Bibliotheek Lichtenvoorde (De Leest 2)

Donderdag 12 juni, 19.30–21.30 uur, Bibliotheek Ulft (Hutteweg 24)

Aanmelden kan via: achterhoekpride.nl/agenda

Daarnaast verzorgt Miranda Meijer op woensdag 16 juni een webinar met de titel Trots om anders te zijn! van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden hiervoor kan via: beelddenkendebrein.nl

Over de inhoud

De bijeenkomsten bieden inzicht in hoe mensen op verschillende manieren informatie verwerken, en maken verbinding tussen neurodiversiteit (zoals beelddenken, hooggevoeligheid en autisme) en genderdiversiteit. Het doel is bewustwording creëren van de vele manieren waarop mensen ‘anders’ kunnen zijn – en dat dit normaal is.

In de tweede helft van de bijeenkomsten is er ruimte voor vragen en persoonlijke verhalen. Beide sprekers putten daarbij ook uit hun eigen ervaring als ouder en begeleider.

Achterhoek Pride

De maand juni staat in de Achterhoek in het teken van inclusiviteit en diversiteit. Tijdens de Pride Maand worden activiteiten georganiseerd om te laten zien dat iedereen welkom is, ongeacht gender, geaardheid, afkomst of manier van denken.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in