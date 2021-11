Lezing ‘Woordvindingsproblemen bij kinderen’ in Lichtenvoordse bieb

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Op dinsdagavond 23 november verzorgt Wilma Versteege in de Bibliotheek Lichtenvoorde een lezing over ‘Woordvindingsproblemen bij kinderen’. Ook zal ze die avond haar boek presenteren. De avond begint om 19.30 uur. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek kunnen de presentatie bijwonen voor €2,50, niet-leden betalen €3,50. De koffie is inbegrepen. Aanmelden kan via 088-0062929 of via de website: www.oostachterhoek.nl/woordvindingsproblemen



Woordvindingsproblemen en boekpresentatie

Tijdens de lezing wordt er aandacht besteed aan het signaleren van woordvindingsproblemen bij kinderen. Wat zijn de kenmerken van deze taalontwikkelingsstoornis en hoe kun je ermee omgaan. Wilma Versteege laat je oefenen met diverse tips en laat je ook ervaren hoe het voelt voor kinderen om met deze problematiek te moeten omgaan.

Die avond zal de spreekster ook haar kinderboek ‘Kjell is een held’ presenteren, een boek waarin de hoofdpersoon een taalontwikkelingsstoornis heeft. Wilma: “Ik hoop met dit boek bij te dragen aan het begrip voor kinderen met deze stoornis en aan ondersteuning van de kinderen thuis en op school”.



Wilma Versteege

Na 20 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben als leerkracht en remedial teacher heeft Wilma Versteege in 2000 de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs. Daar werkte ze met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, slechthorendheid en autisme.

Tot 2017 heeft ze, als ambulant begeleider van Kentalis, hulp geboden aan kinderen met taalproblemen in het basisonderwijs. Daarbij werd, in overleg met de leerkracht, ouders, logopediste en indien mogelijk met het kind zelf, de leeromgeving aangepast en adviezen en hulpmiddelen aangereikt. Daardoor konden deze kinderen meestal in hun eigen omgeving het reguliere basisonderwijs blijven volgen.

Ik heb ervaren hoeveel onbekendheid er nog is met deze problematiek; het is eigenlijk een ’onzichtbare’ handicap. Ik hoop dat mijn boek ‘Kjeld is een held’ bij zal dragen aan het begrip voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en aan de ondersteuning van deze kinderen thuis en op school.