Lichtenvoordse Cross Triatlon

LICHTENVOORDE – Op zondag 26 maart 2023 gaat de Lichtenvoordse Cross Triathlon van start. Het evenement is een uitdaging voor iedereen die van sporten houdt en biedt de mogelijkheid om te zwemmen, te fietsen en te hardlopen in de natuur rond Lichtenvoorde. Het parcours is uitdagend en kan alleen worden afgelegd met een stevige fiets, bij voorkeur een mountainbike, veldfiets of gravelbike.

De afstanden zijn als volgt:

1/8 Cross Triathlon – 500 (20 banen) meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen – Deelnamekosten bedragen €15,00.

1/8 Team Cross Triathlon – 500 (20 banen) meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen – Een team bestaat uit drie personen, waarbij elke deelnemer één discipline aflegt – Deelnamekosten bedragen €30,-.

1/4 Cross Triathlon – 1000 (40 banen) meter zwemmen, 40 km (2x ronde van 20 km) fietsen en 10 km (2x ronde van 5 km) hardlopen – Deelnamekosten bedragen €20,00.

1/4 Team Cross Triathlon – 1000 (40 banen) meter zwemmen, 40 km (2x ronde van 20 km) fietsen en 10 km (2x ronde van 5 km) hardlopen – Een team bestaat uit drie personen, waarbij elke deelnemer één discipline aflegt – Deelnamekosten bedragen €30,-.

Om deel te nemen aan de Lichtenvoordse Cross Triathlon zijn er enkele voorwaarden. Zo is een fietshelm verplicht en dienen deelnemers over deugdelijk materiaal te beschikken. Ook moet iedereen in het bezit zijn van een zwemdiploma.

Het zwemmen vindt plaats in het ondiepe gedeelte van het bassin en de starttijd wordt aangegeven door middel van een signaal. Deelnemers zijn vrij in het kiezen van de baan, maar er zwemmen maximaal vijf of zes deelnemers per baan. Het zwemmen moet tegen de klok in worden afgelegd en deelnemers dienen zelf de banen te tellen.

Tijdens het fietsen is het belangrijk om de fiets in goede staat te hebben en te zorgen voor een helm die dicht is vanaf het moment dat men de fiets vastpakt tot het moment dat de fiets weer in het rek wordt gezet. De route wordt aangegeven met pijlen en er worden verkeersregelaars geplaatst op belangrijke plaatsen. Het parcours telt meerdere zandwegen en bospaden en daarom wordt aangeraden om gebruik te maken van een mountainbike, veldfiets of gravelbike.

