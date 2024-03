Maak een kunstrobot met LEGO WeDo

LICHTENVOORDE – Op donderdag 14 maart, om 15.00 uur, ga je in het BIEBlab in de Bibliotheek Lichtenvoorde aan de slag met LEGO WeDo. Maak een kunstrobot met deze fantastische LEGO en programmeer die robot. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Kunstrobot met LEGO WeDo

Bouwen én programmeren met LEGO! Maak je eigen kunstrobot: een programmeerbaar wagentje dat tekent of kleurt. Is jouw kunstrobot de nieuwe Picasso of Mondriaan? En hoeveel stiften kan hij tegelijk vasthouden?

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

