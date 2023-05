Maak een mechanische robotbloem bij BIEBlab

LICHTENVOORDE – Op donderdag 25 mei om 15.00 uur kun je in het BIEBlab in Lichtenvoorde een mechanische robotbloem maken. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Mechanische robotbloem

In het voorjaar, als de zon schijnt, laten bloemen zich op hun mooist zien: ze gaan open. Bij deze workshop ga jij een (robot)bloem maken die door techniek van hefboom te gebruiken open en dicht kan. Welke bloemen gaan er bloeien in de ‘robot’bloementuin?

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

