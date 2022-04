Maak je eigen animatie met Lego in BIEBlab

LICHTENVOORDE – Op donderdag 28 april kun je in de Bibliotheek Lichtenvoorde aan de slag met het maken van een animatie met behulp van Lego. Het BIEBlab begint om 15.00 uur en het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of 088-0062929. De deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Animatie met Lego

Van Lego kun je alles maken: Een boot, een vliegtuig of een trein. Maar wat is er nou leuker dan je Lego ook tot leven te laten komen. Om niet alle tijd aan het bouwen te besteden, gaan we eerst een plannetje maken van wat we in het verhaal willen laten zien. Het moet een mooi begin, midden en eind hebben. Je hoeft niet alle stappen te weten, maar je moet het wel met je groepje eens zijn over wat er gaat gebeuren. Bouw daarna alles wat je denkt nodig te hebben voor je filmpje en zet het samen met de camera en het statief klaar op je werkplek. Maar nu de foto’s, dat mogen er gerust een paar honderd zijn. Aan het eind van de les gaat de begeleider de filmpjes in de computer zetten en kijken we samen naar de filmpjes. Je kan ze later thuis ook op YouTube zien.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in twee vestigingen in Berkelland activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

