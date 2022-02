Maak jouw eigen bewegende figuur in het BIEBlab

LICHTENVOORDE – Alle kinderen uit groep 5 tot en met 8 die van knutselen houden en ook iets op willen steken over techniek zijn op donderdagmiddag 24 februari (15.00 uur) van harte welkom bij BIEBlab Lichtenvoorde. Die middag worden er bewegende figuren gemaakt. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of 088-0062929 en de deelnamekosten bedragen € 2,50.

Bewegende figuren

Wist je dat je met figuren kunt communiceren en dat jij zelf een figuur kunt maken dat je kunt laten bewegen? Tijdens deze workshop ga je aan de slag met kosteloos materiaal, verzin je oplossingen om jouw figuur te kunnen laten bewegen en leer je daardoor iets over constructies en “scharnieren”. Wat laat jij het karakter dat jij zelf maakt beleven?

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in twee vestigingen in Berkelland activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....