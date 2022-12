Maak zelf een hologram bij BIEBlab

LICHTENVOORDE – Op donderdag 22 december, vanaf 15.00 uur, staat het BIEBlab in Lichtenvoorde in het teken van hologrammen. Het aanmelden gaat via de site www.oostachterhoek.nl/BIEBlab of in één van de bibliotheekvestigingen en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Maak een hologram

Je gaat aan de slag met tastbare en niet tastbare middelen. Je gaat zelf iets in elkaar zetten dat je later nodig hebt om in combinatie met een digitale tool te kunnen gebruiken. Zo maak je dingen zichtbaar die in de gewone wereld misschien helemaal niet te zien zijn.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Lichtenvoorde en in een aantal bibliotheken in Berkelland activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Lichtenvoorde is dat elke eerste en derde donderdag van de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

