Magische animatie in BIEBlab Lichtenvoorde

LICTENVOORDE – Op 23 juni kunnen de BIEBlab-bezoekers in Lichtenvoorde leren hoe ze een animatie maken. Het BIEBlab begint om 15.00 uur. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of 088-0062929 en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Magische animatie

Voordat je gaat beginnen met het maken van jouw eigen animatie kijken we eerst samen een aantal voorbeeldfilmpjes. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van animaties en wat is het gekozen camerastandpunt? Ook komen de manier en snelheid van bewegen en het gebruik van een statief aan de orde.

Elk groepjes van 3-5 kinderen verzint een aantal ‘magische’ situaties. Dat zijn situaties die je met een gewone videocamera niet zou kunnen opnemen, maar die met animatie wel mogelijk zijn. Zo kun je door een muur heen lopen, over de grond glijden, door de lucht zweven, etc. Het is de bedoeling dat er per filmpje maar op één plek in de bieb wordt gefotografeerd. Er wordt gewerkt met een klein scenario: In tekeningen of in tekst komt te staan wat er in beeld komt en voor hoe lang. Per groepje worden minimaal 5 ‘magische’ acties bedacht. Elk filmpje bestaat uit minimaal 200 foto’s.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in twee vestigingen in Berkelland activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

