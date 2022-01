LICHTENVOORDE – Op vrijdag 28 januari wordt er in de Digitheek (in de Lichtenvoordse Bibliotheek) uitleg gegeven over Pinterest. Met dit digitale prikbord kun je inspirerende ‘borden’ over allerlei onderwerpen maken. Deze workshop wordt twee keer georganiseerd die middag: van 14.00-15.00 uur en van 15.30-16.30 uur. Deelnemen is gratis. De activiteit vindt plaats met inachtname van de geldende coronamaatregelen.



Moodboards maken met Pinterest

Vond jij het vroeger leuk om met pinnetjes jouw favoriete plaatjes uit tijdschriften op een prikbord te prikken? Pinterest is de digitale variant van een prikbord. Het staat vol met inspirerende afbeeldingen van websites op het internet over alle onderwerpen die je maar kunt bedenken.

In deze workshop ontdek je hoe Pinterest werkt, hoe je een account aanmaakt en hoe je je eigen prikborden maakt met ‘pins’.



Aanmelden

Deelname aan de workshop is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Neem je eigen laptop, tablet of smartphone mee. Je kunt je inschrijven in je Bibliotheek, via www.oostachterhoek.nl/digitheek of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.



Digitheek

In de Digitheek worden korte workshops gegeven, over diverse digitale onderwerpen. Van uitleg over wandelapps, tot zoeken in digitale foto-archieven, van uitleg over handige biebapps tot het maken van fotoboeken. Elke laatste vrijdagmiddag van de maand staat er een ander thema in de belangstelling.



Programma 2021-2022

In de Bibliotheek is een flyer beschikbaar met alle data en onderwerpen voor het seizoen 2021-2022. Het programma is ook terug te vinden op www.oostachterhoek.nl/digitheek.

