Museum MORE opent éénpersoonsmuseum op Zwarte Cross met topstuk van Carel Willink

LICHTENVOORDE – Museum MORE maakt deze zomer zijn opwachting op de Zwarte Cross met een opvallend initiatief: een éénpersoonsmuseum onder de noemer Less is MORE. In het hart van het festival kunnen bezoekers van 17 tot en met 20 juli één-op-één kennismaken met het iconische schilderij Zebra’s in rood rotslandschap (1958) van Carel Willink.

Te midden van motorgeraas, muziek en festivalkriebels biedt het museum een verstild en intiem moment. Slechts één persoon tegelijk kan het minimuseum betreden voor een ontmoeting met het magisch realisme van Willink. De ervaring is gratis en te vinden op het Stadsplein van het festivalterrein.

Kunst tussen cross en cultuur

Maite van Dijk, algemeen directeur van Museum MORE, ziet de samenwerking als een logische stap: “Onze missie is om schoonheid, vreugde, twijfel én durf te brengen. Dat past perfect bij de tegendraadse energie van de Zwarte Cross. Met dit museum willen we kunst en creativiteit in de Achterhoek verder verbinden en versterken.”

Ook Rens den Hartog, creatief directeur van de Zwarte Cross-organisatie Alles Komt Goed BV, is enthousiast: “Een museum stond al langer op ons verlanglijstje. We bieden al van alles, van literair café tot stuntshow, en dit voegt daar iets unieks aan toe. Museum MORE ligt om de hoek en heeft grote waarde voor de regio.”

Mysterieus meesterwerk

Het gekozen werk van Carel Willink – een surrealistisch tafereel van zebra’s in een dramatisch rood gebergte – is typerend voor zijn technische vakmanschap en raadselachtige beeldtaal. Door slechts één werk te tonen, wil Museum MORE de impact ervan versterken.

De slogan Less is MORE slaat daarmee niet alleen op de omvang van het museum, maar ook op de intensiteit van de beleving. Een verrassend kunstmoment midden in de festivalhectiek.

