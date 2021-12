Muzikale activiteiten in BIEBlab Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op 23 december, vanaf 15.00 uur, worden er in de Bibliotheek Lichtenvoorde bij BIEBlab muzikale verhalen gemaakt, met behulp van de computer. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of 088-0062929 en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.



Muziek vertelt een verhaal

Tijdens deze workshop ervaar je dat muziek “verhalen” kan vertellen en leer je door te experimenteren in een online omgeving jouw droevige, spannende of juist grappige muzikale verhaal te vertellen.



Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in twee vestigingen in Berkelland activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.





