Nieuw: ‘Lezen en Schrijven Club’ in de Bibliotheek

LICHTENVOORDE– Op dinsdagavond 29 oktober om 19.30 uur vindt de eerste bijeenkomst van de nieuwe Lezen en Schrijven Club plaats in de Bibliotheek Lichtenvoorde. De club komt in zes bijeenkomsten samen, verspreid over het seizoen 2024-2025, en richt zich zowel op het lezen van boeken als het schrijven van teksten en verhalen. De kosten bedragen €50,00 voor bibliotheekleden en €55,00 voor niet-leden. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/lezenschrijven of in de bibliotheekvestigingen.

Hou je van lezen én schrijven? Kom dan naar de ‘Lezen en Schrijven Club’!

In deze leesclub bespreken we boeken vanuit het perspectief van de schrijver. We onderzoeken hoe de verhaallijn is opgebouwd, waar de belangrijke momenten liggen, wie de personages zijn en hoe ze zijn vormgegeven. Ook kijken we naar de dialogen en de rol van de verteller. Maar dat is niet alles – naast het analyseren van verhalen gaan we ook zelf schrijven en vooral veel plezier maken.

Deze Lezen en Schrijven Club is een perfecte aanvulling op onze schrijfcursussen, maar het is niet noodzakelijk om al eerder een cursus te hebben gevolgd. Iedereen met een diepe interesse in verhalen en hoe we ze vertellen, is van harte welkom.

De bijeenkomsten worden begeleid door Anna Boland, schrijfster, vertaalster en creativiteitscoach.

