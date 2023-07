Nieuw op de Zwarte Cross: Het Stadsplein!  

LICHTENVOORDE – Met trots maakt de organisatie van festival de Zwarte Cross, Feestfabriek Alles Komt Goed BV, een nieuwe toevoeging aan het toch al enorme programma bekend, namelijk: Het Stadsplein. In tijden van polarisatie biedt dit plein soelaas aan alle boeren, burgers en buitenlui die niets hebben met de onzinnige stad versus platteland-discussie. Het Stadsplein combineert namelijk op vernuftige wijze alle voordelen van het urbane leven met de geneugten van de wereld buiten de Randstad.

Wat houdt dit concreet in: geen toeristen, geen BN’ers, geen bakfietsen, geen rolkoffers, geen parkeerkosten, geen dealers, geen junks, geen stoplichten, geen drugstoeristen, geen Uber, alles op loopafstand en geen inwisselbare internationale winkelketens en fastfoodrestaurants. Wat is Het Stadsplein dan wél: diverse kroegen, livemuziek, een tattooshop voor toegewijde Nozem-fans, Gaycafé De Kast, een Zwarte Cross Sneakers flagshipstore, een prachtige fonteinbar, Café Harder! en een kapsalon met de profs van AMI kappers. Ook vind je hier oude bekende Stamcafé De Schans, dat dankzij Marga Klompé en Grolsch overdag een ’tweede jeugd’-café wordt en in de avond in een hossende pianobar.

Maar dat is nog niet alles. De hongerige festivalganger kan terecht bij Oosters Eethuis Wa Haj Wa Woj van Mr. Long. Je kunt spelletjes spelen in De Speelkamer van Chocomel, alles leren wat er te weten valt over erotiek en romantiek in Het EasyToys Nachtkastje, een ijskoud Grolsch-biertje drinken terwijl je naar je favoriete schrijvers luistert in Verhalencafé Het Ezelsoor (ook nieuw op de Zwarte Cross, met onder andere Marcel van Roosmalen, Lale Gül en Nico Dijkshoorn), zelf je muzikale kunsten laten horen op The Busker Open Podium en na afloop een heerlijke cocktail halen bij de Temple Bar van The Busker. Het volledige programma van Verhalencafé Het Ezelsoor, Het Nachtkastje, Gaycafé De Kast en Café Harder! vind je hier.

Het Stadsplein is een flinke uitbreiding van de legendarische en enorm populaire Zwarte Cross Kroegenstraat. Deze straat bestond uit drie cafés met elk een volledig ander programma en clientèle. Deze straat is nu uitgebreid tot een volledig plein met meer dan 10 (!) verschillende grachtenpandjes met karakteristieke klok- en trapgevels.