Nieuwe leeskring historische boeken zoekt leden

LICHTENVOORDE – Voor een nieuw op te richten leeskring in Lichtenvoorde zoekt de Bibliotheek Oost-Achterhoek, namens een lezer, enthousiaste deelnemers. De leeskring gaat zich met name richten op boeken over de geschiedenis. Geïnteresseerden kunnen zich melden via www.oostachterhoek.nl/leeskringhistorie of in één van de bibliotheken.

Leeskring historische boeken

De Bibliotheek Oost-Achterhoek biedt belangstellenden de kans om leden te werven voor een leeskring. Momenteel is er behoefte aan leden voor een nieuw op te richten leeskring, waar met name historische boeken gelezen en besproken worden. “De bedoeling is dat de groep zowel fictie als non-fictie gaat lezen en bespreken. Uitgangspunt is dat het in ieder geval onder de noemer ‘historie’ valt”, aldus Resy Oonk, PR/Communicatie en programmamaker van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. “We nodigen belangstellenden graag uit om hun gegevens door te geven via www.oostachterhoek.nl/leeskringhistorie, zodat de groep kennis met elkaar kan maken en nadere afspraken kan maken als het onderling klikt”, aldus Oonk.

