Nieuwe namen op Zwarte Cross

Chef’Special, Krezip, DeWolff, Boh Foi Toch, Snollebollekes, Joost, Kamagurka & Herr Seele, Dirty Fences (US), Hef, Claw Boys Claw, De Niemanders, The BellRays (US), Darlyn, Erik Neimeijer, Project Wildeman, Boogie Monster, The Switchbacks, Theatergroep Matrose, GEISHAS OF DOOM, SONS (BE), Iconic Brass, Mahout (IT), Mr. Ray Bass, Rootsriders – Tribute to Bob Marley, Magic Tom & Yuri, Rumbaristas (ES/BE/FR), De Tropen, Bernard Schols, Cafe De Cavaleras Live, Loira Lux, Kingsta, Rolling Beatmachine, Rechtbank Gelderland, The Green Monkeys, WC Experience en ABBA Fever

LICHTENVOORDE – Vorige week riep Minister Kuipers van Volksgezondheid: “Het land gaat weer open!” Meer woorden hadden de boekers van de Zwarte Cross niet nodig om als de wiedeweerga een nieuwe lading namen te bevestigen voor het inmiddels grootste festival van Nederland. Het programma staat, met deze 36 nieuwe acts, volop in de bloei en over een paar maanden plukt de Zwarte Cross-bezoeker daar rijkelijk de vruchten van.

Op 17 maart worden wederom nieuwe namen bekend gemaakt.

Al eerder maakten wij de volgende namen bekend:

Dropkick Murphys (US), Danny Vera, De Jeugd van Tegenwoordig, Cocaïne Hippo, Thijs Boontjes Dans- en Showorkest, Tim Knol & The Blue Grass Boogiemen, Djeckman, Daredevils, Mell & Vintage Future, Man Man Man de Podcast, Het mobiele naaiatelier, YallahYallah Live (NL/SY/MA), Joost Oomen & Kruidkoek, Thijs Kemperink, Donkey Tonk, B.V. Natuur, Splinter, Bram Krikke feat. Stefan & Sean, Marco V, DJ Thera, Chris Deluxe, Kenny B, Glenny & Rude Cut Band – Tribute to Gregory Isaacs (SU/NL), Corné van Zeijl, Noah Chorny – Swaypole, Balkan Paradise Orchestra (ES), Hens Solo, The Hillbilly Moonshiners, Antoon, BZB, Blend Mishkin (GR), Dreadzone (GB), Snelle Tatta,Stiff Richards (AU),Temple Fang, Tabanka (CV), Hymn for Her (US), Jetbone (SE), PRONK, Heqwerk, Kensington, Typhoon, The Kik, BÖKKERS, Mart Hoogkamer, The Dirty Daddies, Høken met de Heinoos, Paul Elstak, Malford Milligan & The Southern Aces (US), Dawn Brothers, Small Time Crooks,T-99, Sports Team (UK), Sloper (NL/BE/UK), Beachdog, Paceshifters, DJ.I.M., Mia More, Rave van Fortuin, SuperDeluxe, Tim Hox, They Say Jump (UK), Rootman J and the ZIONYOUTH crew (BE), The Drop (UK), Maurino HENGE (UK), Roodriks, Degos & Re-done, STUK, WeDamnz, Mental Theo, René Karst, Bij jos & Maria – Pikz Palace, Checkpoint Henry – Hendrik & Co, Marleen Hoftijzer, Jan Riesewijk & Tweeduuster, Frans Miggelbrink, André Manuel en Pieter Post – De Schildpad

Slogan ‘Welkom Thuus’

Samen met duizenden gelijkgestemden rennen Zwarte Crossers in 2022 nog één laatste maal in de open armen van de afzwaaiende mater familias, godin en bedenker van de Achterhoekse oerknal: Tante Rikie. In haar Tuin der Lusten, die Zwarte Cross-bezoekers het gezamenlijke thuus noemen, vindt men in 2022 sappige groene weides tot zover het oog reikt, zalvende klanken die de knalpiep van Eustachius strelen, paradijselijk geurende feromonen en spijzen, een gouden sap dat maar blijft vloeien en ondertussen vliegt iedereen voorbij op een collectieve high van goeien zin. De slogan wordt officieus al jaren gebezigd door bezoekers, artiesten en medewerkers en het werd volgens de organisatie tijd om de kreet ‘Welkom Thuus‘ officieel te maken.

Jubeljaar Tante Rikie

Zwarte Cross vindt plaats van 14 tot en met 17 juli 2022. Het hele jaar, tot aan de Zwarte Cross, staat in het teken van onze afzwaaiend leider ‘Tante Rikie’. Kaarten zijn uitverkocht. De enige betrouwbare manier om nog aan kaarten te komen is TicketSwap. Er zijn nog wel kaarten te koop voor Startschotgala. Tickets zijn verkrijgbaar via de site: www.startschotgala.nl

