Ontmoeting met Tim Overdiek over mannen en rouw

LICHTENVOORDE – Op donderdag 25 september om 19.30 uur is schrijver en therapeutisch coach Tim Overdiek te gast in de Bibliotheek Lichtenvoorde. In zijn interactieve lezing Mannenrouw gaat hij in op de vraag hoe mannen omgaan met verlies: het overlijden van een geliefde, een relatiebreuk, verlies van gezondheid of ontslag. Ook bespreekt hij wat vrouwen hiervan kunnen leren en hoe beide elkaar soms vinden of juist mislopen in tijden van rouw.

Overdiek leest, vertelt en nodigt uit tot herkenning en gesprek. Hij wisselt zwaarte over de dood af met lichtheid over het leven. “Geen onderwerp blijft onbesproken, en geen enkele vraag is taboe,” benadrukt hij.

Na een carrière van ruim dertig jaar in de journalistiek, onder meer als NOS-correspondent, begeleidt Overdiek tegenwoordig mannen die worstelen met verlies. Zijn ervaringen verwerkte hij in boeken als Tranen van Liefde (2009) en Als de man verliest (2019), waarin ook bekende Nederlanders hun verliesverhaal delen.

De avond is gratis toegankelijk, aanmelden kan via oostachterhoek.nl/timoverdiek of bij de bibliotheek zelf.

📅 Donderdag 25 september 2025, 19.30 uur

📍 Bibliotheek Lichtenvoorde

💶 Toegang: gratis

🔗 Aanmelden: oostachterhoek.nl/timoverdiek

