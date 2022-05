Over De Top Festival is klaar voor elfde editie

LICHTENVOORDE – Het is bijna zover! Tijdens het Pinksterweekend, op zaterdag 4 en zondag 5 juni vindt het Over De Top Festival op het Swite Terrein in Lichtenvoorde plaats. Na een “winterslaap” van twee jaar is de organisatie helemaal klaar voor de elfde editie van het evenement, waar in 2022 meer dan 50 muziek-, theater- en kinderacts op het programma staan. Tijdens de laatste editie in 2019 trok het festival ongeveer 4.500 bezoekers en de organisatie hoopt dit jaar opnieuw een recordaantal bezoekers te mogen verwelkomen.

“We zijn inderdaad weer uit onze winterslaap ontwaakt!”, vertelt organisator Nienke Penterman. “Na twee jaar zonder festival, was het wel weer even wennen voor iedereen. We hebben ons vaak moeten afvragen “hoe dingen ook alweer gingen”. De afgelopen tijd hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal organisatoren, maar gelukkig stond er ook al snel weer een nieuwe, jonge delegatie klaar om er ook in 2022 weer het kleurrijkste festival tijdens Pinksteren van te maken! Wij zijn er helemaal klaar voor!”

Buiten de lijntjes

Wie Over De Top Festival een beetje kent, weet dat men hier op de juiste plek is om toffe, nieuwe muziek-, theater- en kinderacts te ontdekken. De organisatie heeft weinig op met grote headliners, hokjes en genres. Penterman: “Kleuren buiten de lijntjes is veel leuker! We willen dat mensen op ontdekkingstocht gaan op ons festival en zo kennismaken met nieuwe muziek of theater. Bezoekers komen bij ons voor de goede sfeer, de gezelligheid, de kleurrijke aankleding en het diverse aanbod aan vermaak, eten en drinken. Dat je dan nog een heel aantal toffe bands en theateracts leert kennen is een hele mooie bijkomstigheid!” Dit jaar staan o.a. Fata Boom, Hilltop Howlers, KUENTA, De Kraaien, Prins S. en de Geit, Fokko, Benjamin Fro, Hot Stuff, Primaat en Tricklebolt op het programma.

Het hele gezin

Over De Top is een festival voor iedereen, dus ook voor de jongste festivalbezoekers is er veel te doen. “We vinden het belangrijk om ook aan onze jongste festivalbezoekers te denken, dus er is echt monsterachtig veel te doen voor kids en hebben zij gratis toegang tot het festival. Verdwaal in het huttendoolhof, knutsel je je eigen kleurrijke dierentuin met afval en ’s middags kun je naar een spectaculaire zeepbellenshow”, aldus Penterman.

Het Over De Top Festival vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juni (Pinksterweekend) op het Swite Terrein in Lichtenvoorde. Dagkaarten kosten €20,- per stuk via de website en €25,- aan de dagkassa. Voor €30,- kun je online een combikaart voor beide dagen kopen. Kinderen t/m 13 jaar hebben gratis toegang tot het festival.

Meer info over het festival, het volledige programma en entreetickets zijn te vinden op www.overdetopfestival.nl.

