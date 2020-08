Over De Top Festival verzorgt programma in Openluchttheater Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus verzorgt Over De Top Festival het programma in Openluchttheater Lichtenvoorde. Het tijdelijke buitentheater, gelegen aan de rotonde bij de afslag naar de N18 en naast de TimpDrive, organiseert deze zomer verschillende concerten en voorstellingen in de openlucht. De organisatie heeft Over De Top Festival gevraagd om een deel van de programmering op zich te nemen.

Cabaret op vrijdag met Roel C. Verburg

Het Over De Top-programma bestaat uit cabaret en muziek, dat men kan kennen van eerdere óf komende edities van het festival. Op vrijdag 21 augustus staat gitaarkomiek Roel C. Verburg op het podium van het openluchttheater. Hij staat bekend om zijn relaxte podiumpersoonlijkheid en hilarische liedjes. Naast zijn verhalen over zijn dagelijkse leven als flierefluiter pur sang brengt hij bijzonder grappige liedjes op zijn elektrische gitaar. Roel stond in 2011 op Over De Top Festival, maar men kan hem ook kennen van zijn radio-optredens bij Jeroen Van Inkel, Comedy Explosion en Padoen Patsss.

Muziek op zaterdag met MINKA en Miller & The Tone Machine

Op zaterdag 22 augustus is het de beurt aan twee muzikale acts uit de koker van Over De Top. De altijd vrolijke MINKA trapt de avond af met tintelfrisse Nederlandstalige elektropop met een catchy rock & roll vibe. Scherpe teksten en aanstekelijke melodietjes die je niet meer uit je hoofd krijgt. Na MINKA is het de beurt aan Miller & The Tone Machine, die in 2019 op Over De Top stond. Nieuwe muziek van oude zielen. Miller & The Tone Machine speelt een mix van Achterhoekse hard soul en rock ’n roll, afgetopt met een smaakvol blues sausje. Ze zingen over vrouwen, de liefde, drank, over zichzelf en soms gewoon over niks. Groovy bassriffs worden afgewisseld met sax solo’s en een simpel soul-gitaartje knipoogt richting de ronkende Hammond.

Tijdelijk Openluchttheater Lichtenvoorde

Het tijdelijke Openluchttheater Lichtenvoorde is gevestigd op een weide aan het eind van de Varsseveldseweg, bij de rotonde bij de afslag naar de N18 en naast De TimpDrive. Het buitentheater verzorgt in de zomermaanden diverse theatervoorstellingen, intieme concerten en kindershows. Het openluchttheater biedt plek aan ongeveer 150 bezoekers en houdt op elke mogelijke manier rekening met de RIVM-maatregelen.

Tickets

Entreetickets kosten €13,50 per persoon per avond. Tickets inclusief een driegangen smaakproeverij voorafgaand aan de voorstelling of het concert kosten €31,- per persoon per avond. Meer info en tickets: www. openluchttheaterlichtenvoorde. nl.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print