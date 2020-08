Paaspop Klassiek presenteert vier unieke concerten in het Openluchttheater Lichtenvoorde

Maartje Waanders & The East

Zondagmiddag 16 augustus 2020

Maartje Waanders & The East is een Country/Americana duo en bestaat uit zanger/gitarist Tom Schraven (gitarist bij Ilse de Lange) en zangeres Maartje Waanders. Maartje en Tom hebben afzonderlijk van elkaar vorig jaar een debuutalbum uitgebracht. ‘Take this ride’ van Maartje en ‘The heart of the matter’ en ‘Runaway heart’ van Tom Schraven. Alle stukken zijn geschreven in de Country/Americana-sfeer. Na het uitbrengen van hun debuutalbums hebben zij de krachten gebundeld en zijn zij samen gaan schrijven.

Mart Hillen

Zondagmiddag 30 augustus 2020

Er zijn weinig muzikanten die één gitaar kunnen laten klinken als een héle band. Mart Hillen is er zo één: hij speelt de melodie, de baspartij, en drumt tegelijkertijd op zijn gitaar. Of in de woorden van radio DJ Giel Beelen: ‘Je kunt het je niet voorstellen, maar dit gebeurt allemaal op één en dezelfde gitaar’.

Samen met niemand minder dan regisseur en theatervakvrouw Leoni Jansen maakt hij een prachtig soloconcert. Hij verbindt zijn virtuoze gitaarspel met grappige en persoonlijke verhalen. De weergaloze manier waarop hij nummers van onder meer Queen, AC/DC en U2 speelt, levert een zeer toegankelijk en gevarieerd programma pan=”

Maat Saxophone Quartet

Zondagmiddag 6 september 2020

Maat Saxophone Quartet is a 100% Portuguese ensemble. Based in Amsterdam, Netherlands, this young quartet lives from its “hot blood” – a feverish and energetic passion for chamber music, together with a great companionship among the four members who share the same culture.

Maat’s passion for new music leads them to work closely with young composers, among which are Nuno Lobo, Ramin Amin Tafreshi and Adam Lukawski, commissioning new pieces which not only represent great additions to the repertoire of this formation, but also revealing the inherent powers of Maat.

Bold Opera on the Move ( B.O.O.M )

Zondagmiddag 13 september 2020

B.O.O.M! Bold Opera On the Move bestaat uit klassiek opgeleide zangers en pianisten van verschillende nationaliteiten. Alle musici hebben gestudeerd aan een Nederlands conservatorium. Wij houden ontzettend veel van opera en zingen het graag. Daarom is het onze missie om meer mensen kennis te laten maken met en te laten genieten van deze bijzondere kunstvorm. B.O.O.M! brengt kortere, toegankelijke bewerkingen van bekende opera’s op de planken.

