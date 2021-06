Planten en dieren herkennen met een app

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Op vrijdag 25 juni wordt er in de Digitheek (in de Lichtenvoordse Bibliotheek) uitleg gegeven over apps, waarmee je planten en dieren kunt herkennen. Deze workshop wordt twee keer georganiseerd die middag: van 14.00-15.00 uur en van 15.30-16.30 uur. Deelnemen is gratis.

Planten- en dierenapps

Herken je dit? Wandelend zie je een prachtig bloemetje, maar je hebt geen idee wat het is? Of een vrolijk fluitend vogeltje, waarvan je de naam niet kent? Tijdens de Digitheek-workshop krijg je uitleg over apps waarmee je flora en fauna kunt herkennen, zelfs tijdens je wandeling.

Aanmelden

Deelname aan de workshop is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Je kunt je inschrijven via www.oostachterhoek.nl/digitheek of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.Denk eraan om je smartphone of tablet mee te nemen naar de workshop.

Digitheek

In de Digitheek worden korte workshops gegeven, over diverse digitale onderwerpen. Van uitleg over wandelapps, tot zoeken in digitale foto-archieven, van uitleg over handige biebapps tot het maken van fotoboeken. Elke laatste vrijdagmiddag van de maand staat er een ander thema in de belangstelling.

Programma 2021-2022

In de Bibliotheek is een flyer beschikbaar met alle data en onderwerpen voor het seizoen 2021-2022. Het programma is ook terug te vinden op www.oostachterhoek.nl/digitheek.