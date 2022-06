Positieve aandacht voor Neurodiversiteit tijdens de Achterhoek Pridemaand

LICHTENVOORDE – Neurodiversiteit is er in allerlei vormen en maten. Tijdens de Pride-maand zijn we trots op wie we zijn en maakt het niet uit in hoeveel hokjes we geplaatst kunnen worden. Tijdens deze lezingen verteld Natasja Esmeijer hoe het komt dat alle breinen anders zijn en hoe wij mensen daarop reageren. Na afloop van de eerste lezing, op 22 juni, volgt er een boeksigneersessie van haar tweede boek: “Allergisch voor Moeten”. Na afloop van de tweede lezing, op 29 juni, volgt er een interactief gedeelte waarbij de luisteraars met elkaar in gesprek gaan over neurodiversiteit aan de hand van een aantal vragen.

In 2012 begon ik, Natasja Esmeijer, met mijn praktijk Beeldig Brein, omdat ik erachter kwam dat veel kinderen, ondanks dat ze slim genoeg zijn, vastlopen op school. Inmiddels heb ik tientallen kinderen, jongeren en zelfs volwassenen laten zien dat ze prima kunnen leren, alleen anders dan dat er op school lesgegeven wordt. De tweede lezing geef ik samen met Miranda Meijer, samen zijn wij Het Beelddenkende Brein. Beelddenken is meer dan denken in beelden maar een complexe werkelijkheid die niet gewaardeerd wordt in de huidige samenleving.

Beelddenken, Autisme, LHBTIQA+, ADHD, Dyslexie zomaar een greep uit de verzameling hokjes en labels die wij met z’n allen gebruiken om mensen met een neurodivers brein aan te duiden, en vervolgens reageren wij daarop alsof deze mensen anders zijn dan wij. Ik help je uit de droom: iedereen is anders. Natuurlijk is het fijn als je weet waarom en hoe jouw brein werkt maar anders, ja, dat is toch heel normaal.

Het boek: “Allergisch voor Moeten” sluit naadloos aan bij het onderwerp trots zijn op je neurodiversiteit. Hoe werkt je brein, hoe werkt een neurodivers brein en hoe kun je met jouw brein in de schoolbanken laten zien dat je echt wél kan leren. Dit handboek voor beelddenkende jongeren is een leidraad voor iedereen die zich niet begrepen voelt en anders leert dan dat de docent lesgeeft. Allergisch voor moeten omdat je eerst wil weten waarom en hoe je iets moet doen voordat je kunt beginnen.

Woensdagavond 22 juni van 19.30 tot 21.30 in de Readshop van Zelhem, Magnoliaweg 1B.

Woensdagavond 29 juni van 19.30 tot 21.30 in de bibliotheek van Lichtenvoorde, de Leest 2.

Inloop vanaf 19.15.

Graag even opgeven via: https://achterhoekpride.nl/agenda/

