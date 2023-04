Programmeren met Scratch! bij het BIEBlab

LICHTENVOORDE – Op donderdag 13 april, om 15.00 uur, kun je in het BIEBlab aan de slag met het leren programmeren met behulp van het programma Scratch!. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Scratch!

In Scratch kun je stap-voor-stap zelf programmeren. Je kunt bijvoorbeeld een game maken, of een bewegend stripverhaal, of een muziekclip. Je leert in deze workshop over de verschillende functies in Scratch en gaat daarmee zelf experimenteren. Wat programmeer jij?

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

