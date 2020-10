Rabarbara geeft schrijfraad

LICHTENVOORDE – Vanaf donderdagochtend 12 november start Barbara Pavinati met schrijfspreekuren in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Iedereen die verhalen, poëzie of zelfs boeken schrijft is van harte welkom om schrijfadvies in te winnen bij (Ra)Barbara. De schrijfraad is geheel gratis, maar het maken van een afspraak voor dit maandelijkse spreekuur is noodzakelijk. Als extraatje wordt er op 12 november in de avonduren een online workshop georganiseerd.

Schrijfraad

“Heb je vragen over het schrijven van een persoonlijke of zakelijke brief? Wil je een (gelegenheids)gedicht schrijven of weten hoe je een blog start? Zoek je inspiratie voor een column? Vraag je je af hoe je een persbericht opstelt of wil je gewoon een keer brainstormen over je schrijfdroom? Kom dan gerust langs op mijn spreekuur”, meldt Barbara enthousiast.

“De leesbevorderingscampagnes van de Bibliotheek zijn vaak inspiratiebronnen voor het zelf gaan schrijven”, aldus Carlijn Nijhof, programmamaker van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. “Nederland Leest, de campagne van november, staat bijvoorbeeld in het teken van ‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’. Wellicht is iemand bezig om zijn/haar familiegeschiedenis te beschrijven. Barbara kan dan nuttige tips geven tijdens haar spreekuur.”

Pavinati geeft haar ‘Schrijfraad’ op elke tweede donderdag van de maand (tussen 10.00 en 12.00 uur) in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken op de site van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Barbara heeft elke ochtend tijd voor maximaal vier personen.

Barbara Pavinati

Barbara Pavinati studeerde Nederlandse taal- en letterkunde. Momenteel werkt ze als correspondent voor Achterhoek Nieuws, waarvoor ze, op basis van interviews, redactionele stukken en advertorials schrijft. Ook schrijft ze in opdracht persberichten voor organisaties, verenigingen en particulieren. Sinds enige tijd is ze ook correspondent en columnist voor Trikker, een platform voor Achterhoekse journalisten. Vanuit haar eigen bureau ‘Rabarbara’ verzorgde ze twee jaren de Schrijfcafés in diverse Achterhoekse Bibliotheken. Inmiddels zijn er vier boeken van haar hand verschenen, gevuld met haar blogs.

Aanmelden

Het aanmelden voor het spreekuur gratis, maar wel verplicht. Dit kan via: www.oostachterhoek.nl/schrijfraad. Het aanmelden voor de eenmalige workshop op 12 november kan ook op deze site. Natuurlijk is het ook mogelijk om telefonisch een plekje te reserveren: 088-0062929. Wel hoort Barbara graag van te voren wat precies de vraag is, zodat ze zich voor kan bereiden. En, zoals ze zelf zegt: “Gesprekken met mij zijn altijd open en vrijblijvend. Het is de bedoeling dat je tevreden en vol ideeën naar huis gaat. Neem pen, papier en je nieuwsgierigheid mee.”