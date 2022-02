Reserveren, verlengen én lenen met bieb-app

LICHTENVOORDE – Op vrijdag 25 februari wordt er in de Digitheek (in de Lichtenvoordse Bibliotheek) uitleg gegeven over de Iguana-app, de app van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Met deze app heb je altijd je bieb bij je. Deze workshop wordt twee keer georganiseerd die middag: van 14.00-15.00 uur en van 15.30-16.30 uur. Deelnemen is gratis.

App biedt vele mogelijkheden

Weet je dat de Bibliotheek een eigen app heeft? Daarmee kun je direct je geleende boeken bekijken én verlengen. Ook kun je in de app boeken reserveren. Maar weet je dat je de app ook kunt gebruiken om boeken mee te lenen? Of om de gegevens van alle biebpassen van de hele familie in te bekijken? Bezoek de workshop en ontdek alle gemakken van de app.

Aanmelden

Deelname aan de workshop is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Neem je eigen laptop, tablet of smartphone mee. Je kunt je inschrijven in je Bibliotheek, via www.oostachterhoek.nl/digitheek of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.

Digitheek

In de Digitheek worden korte workshops gegeven, over diverse digitale onderwerpen. Van uitleg over wandelapps, tot zoeken in digitale foto-archieven, van uitleg over handige biebapps tot het maken van fotoboeken. Elke laatste vrijdagmiddag van de maand staat er een ander thema in de belangstelling.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....