Robot Proeverij in kerstvakantie

LICHTENVOORDE – Op dinsdagmiddag 4 januari 2022 kunnen alle kinderen uit groep 5 t/m 8 in Lichtenvoorde kennis komen maken met robots en andere BIEBlabmaterialen. Die middag organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek van 14.00-17.00 uur een gratis Open BIEBlab, de Robot Proeverij. Deelname is gratis. Meer informatie: www.oostachterhoek.nl/robotproeverij.

Wist je al dat er in de Bibliotheek in Lichtenvoorde elke twee weken een BIEBlab is? In de Kerstvakantie zetten we al onze robotjes, VR-brillen, computers, 3-D-printers en apps voor je klaar. Kom je ook kijken wat we allemaal hebben? Je kunt meteen aan de slag met het programmeren van een robotje, of bouw er zelf een van Lego! Ontdek je ontwerp-skills en maak een 3D-object of een 3D wereld die je via een VR-bril kunt bekijken! Of schuilt er een filmmaker in jou? Maak dan een stop-motionfilmpje met klei of Lego. Kom je ook?

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in twee vestigingen in Berkelland activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

