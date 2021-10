Schiet jij ‘raak’ tijdens het BIEBlab?

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Op 28 oktober staat BIEBlab Lichtenvoorde in het teken van kracht, energie en constructies. De creatieve en technische middag begint om 15.00 uur. Het aanmelden gaat via 088-0062929 of via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Raak!

Ben je nieuwsgierig, creatief of wil je meer te weten komen over en ervaren over kracht, (veer)energie en constructies, dan is deze workshop helemaal “Raak!” Wie durft het aan om zelf iets doeltreffends te maken en uit te proberen en dan enthousiast ‘Raak!” te kunnen roepen? Dan is deze workshop echt iets voor jou!

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand (elke tweede en vierde donderdag van de maand) worden er in de Bibliotheek Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

