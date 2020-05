Schrijfchallenge ‘Blik op de toekomst’

LICHTENVOORDE – In samenwerking met Barbara Pavinati (Rabarbara) organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek een schrijfchallenge. De winnaar van deze uitdaging wint een jaar lang gratis lezen. Rabarbara helpt je met schrijftips tijdens een gratis online schrijfworkshop op woensdag 13 mei. De deadline voor deze challenge ligt op woensdag 27 december.

Is er een leven na Corona en hoe zie jij die toekomst voor je? Zal er een lange nasleep zijn of denk je dat alles na verloop van tijd weer zal zijn als vroeger? Ben jij dan veranderd? Is de maatschappij veranderd? Wat hebben we ervan geleerd? Hoe zal alles straks zijn?

Uitdaging

De Bibliotheek Oost-Achterhoek daagt je uit jouw blik op de toekomst neer te pennen. Je mag je fantasie de vrije loop laten gaan en een fantasy of Science fiction verhaal schrijven. Voel je echter meer voor een realistisch weergave, beschrijf die dan in je eigen rake woorden. Voel je vrij het verhaal te schrijven dat in je leeft.

Schrijf je (fantasie)verhaal!

Kruip achter je laptop en typ een verhaal van maximaal 700 woorden. Wil je wat schrijftips ter inspiratie, dan kun je gratis deelnemen aan een online schrijfworkshop van Rabarbara op woensdag 13 mei (aanvang 10.00 uur). Aanmelden hiervoor kan via de website www.oostachterhoek.nl.

Mail je verhaal uiterlijk woensdag 27 mei 2020 naar de Bibliotheek. Het mailadres is eveneens te vinden op www.oostachterhoek.nl.

Prijs

Een jury bestaande uit Rabarbara en twee bibliotheekmedewerkers buigen zich over je verhaal. De winnaar gaat naar huis met een jaarabonnement van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Daarnaast zijn er aanmoedigingsprijzen in de vorm van bibliotheektassen met leuke inhoud. Heel veel succes!

