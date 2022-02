Schrijfraad: Hoe schrijf je een persbericht

LICHTENVOORDE – Op donderdagochtend 10 februari gaat Barbara Pavinati je uitleggen hoe je een persbericht schrijft. ‘Rabarbara geeft schrijfraad’ zijn spreekuren, waar je één op één gratis advies kunt vragen over je pennenvruchten. Vanaf dit jaar staat ‘Schrijfraad’ elke maand in een ander thema. In februari is dat dus het thema ‘persberichten’. Reserveren van een plekje is wel noodzakelijk. Dat kan via www.oostachterhoek.nl/schrijfraad.

Persberichten

Als je op de hoogte wil blijven van wat er in de Oost-Achterhoek speelt, lees je de papieren of digitale krant. Maar misschien heb je zelf ook wel een nieuwtje. Hoe schrijf je een pakkend persbericht dat de redactie praktisch ongewijzigd plaatst? Je krijgt te horen hoe je een persbericht opbouwt en waar je op moet letten, zodat je ook echt het nieuws gaat halen.

Barbara Pavinati

Barbara Pavinati studeerde Nederlandse taal- en letterkunde. Momenteel werkt ze als correspondent voor Achterhoek Nieuws, waarvoor ze, op basis van interviews, redactionele stukken en advertorials schrijft. Ook schrijft ze in opdracht persberichten voor organisaties, verenigingen en particulieren. Vanuit haar eigen bureau ‘Rabarbara’ verzorgde ze twee jaren de Schrijfcafés in diverse Achterhoekse Bibliotheken. Inmiddels zijn er meerdere boeken van haar hand verschenen. Haar nieuwste uitgave, een sprookjesboek, heet ‘Verzinhoofd’. Een boeiende mix, vanuit de beleving van een creatief en enigszins verward meisje.

Daarnaast heeft Barbara de vierdelige lessenreeks ‘Schrijf glans aan je barst’ ontworpen om mensen met behulp van schrijven een begin te laten maken aan het omarmen van hun imperfectie.

Zoals ze zelf zegt: “Gesprekken met mij zijn altijd open en vrijblijvend. Het is de bedoeling dat je tevreden en vol ideeën naar huis gaat. Neem pen, papier en je nieuwsgierigheid mee.”

