Schrijfraad over poëzie op Gedichtendag

LICHTENVOORDE – Op donderdagochtend 27 januari, Gedichtendag, geeft Barbara Pavinati een heel bijzondere Schrijfraad. In de Poëzieweek (27 januari tot en met 2 februari) staat ‘Rabarbara geeft Schrijfraad’ dit keer in het teken van poëzie. Alle (aankomende) dichters zijn welkom in de Bibliotheek Lichtenvoorde voor dit gratis Schrijfraadspreekuur. Reserveren van een plekje is wel noodzakelijk. Dat kan via www.oostachterhoek.nl/gedichtendag. Bij deze activiteit wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.

Gedichtendag

“De leesbevorderingscampagnes van de Bibliotheek zijn vaak inspiratiebronnen voor het zelf gaan schrijven”, aldus PR/Communicatiemedewerker Resy Oonk. “De Poëzieweek is er zo één. Sinds 2000 wordt elk jaar eind januari poëzie extra in de kijker gezet. Op initiatief van Poetry International werd de laatste donderdag van januari uitgeroepen tot Gedichtendag. Een breed samenwerkingsverband van dichters, literaire organisaties, scholen, bibliotheken en andere verenigingen zorgde ervoor de donkere januaridagen in Vlaanderen en Nederland een poëtische invulling kregen. Een uitgelezen kans om deze themadag(en) te koppelen aan ‘Rabarbara geeft Schrijfraad’. Barbara Pavinati is bereid om op 27 januari vier ‘dichters in de dop’ te voorzien van adviezen over hun poëtische schrijfsels. Dit Schrijfraadspreekuurtje is gratis te bezoeken, het maken van een afspraak kan via 088-0062929 op de site van de Bibliotheek: www.oostachterhoek.nl/gedichtendag, aldus Oonk.”

Barbara Pavinati

Barbara Pavinati studeerde Nederlandse taal- en letterkunde. Momenteel werkt ze als correspondent voor Achterhoek Nieuws, waarvoor ze, op basis van interviews, redactionele stukken en advertorials schrijft. Ook schrijft ze in opdracht persberichten voor organisaties, verenigingen en particulieren. Vanuit haar eigen bureau ‘Rabarbara’ verzorgde ze twee jaren de Schrijfcafés in diverse Achterhoekse Bibliotheken. Inmiddels zijn er meerdere boeken van haar hand verschenen. Haar nieuwste uitgave, een sprookjesboek, heet ‘Verzinhoofd’. Een boeiende mix, vanuit de beleving van een creatief en enigszins verward meisje.

Daarnaast heeft Barbara de vierdelige lessenreeks ‘Schrijf glans aan je barst’ ontworpen om mensen met behulp van schrijven een begin te laten maken aan het omarmen van hun imperfectie.

Zoals ze zelf zegt: “Gesprekken met mij zijn altijd open en vrijblijvend. Het is de bedoeling dat je tevreden en vol ideeën naar huis gaat. Neem pen, papier en je nieuwsgierigheid mee.”

