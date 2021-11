Speel een schaduwspel tijdens BIEBlab

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Op 25 november staat BIEBlab Lichtenvoorde in het teken van het maken van een schaduwlamp. De workshop begint om 15.00 uur. Het aanmelden gaat via site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of 088-0062929 en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8. Het doorgaan van de activiteit is afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Check www.oostachterhoek.nl voor de actuele info.

Schaduwlamp

Maak zelf een zaklamp en maak dan van papier een figuur die jij wilt gebruiken voor jouw schaduwspel / -verhaal. Bevestig deze figuur aan jouw zaklamp en vertel en beeld jouw verhaal uit. Welk schaduwavontuur beleeft jouw figuur?



Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in twee vestigingen in Berkelland activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.



