‘Spiegelingen’ bevrijdingstheater Oost Gelre gebaseerd op verhalen uit eigen gemeente

OOST GELRE – 09In het kader van 75 jaar vrijheid in 2020 werden enkele jaren daarvoor al plannen gesmeed om in het jubileumjaar van de vrijheid hier ruimschoots en groots bij stil te staan. Vanwege corona kon het zowel in 2020 als 2021 niet plaatsvinden. Vanwege het belang van het tijdloze thema en de omvang van deze megaproductie, werd het project doorgeschoven naar 7 en 8 mei 2022. Inmiddels zijn repetities van acteurs, zangers, dansers en muzikanten, allen uit eigen gemeente, weer in volle gang. Evenals de voorbereidingen achter de schermen. In totaal werken ruim 150 mensen mee, waaronder ook kinderen van de Musicalfabriek Groenlo. Allen voor dat ene doel; een drietal onvergetelijke, unieke en historische theatervoorstellingen.

De productie wordt uitgevoerd onder de vlag van de Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde. Voorzitter Walter Leemreize is blij dat de voorbereidingen weer lopen zoals begin 2020. “Het is een hele grote maar mooie uitdaging, maar we merken dat velen graag hun naam verbinden aan dit project. Ook na twee jaar nog steeds. Het thema speelt hier een belangrijke rol in. Het is echt een project van ons allemaal, de gehele gemeente. Iedereen die meewerkt voelt zich verbonden met het thema. We gaan iets heel bijzonders maken met elkaar, voor en door de gehele gemeente, voor iedereen die erbij wil zijn.”

‘Spiegelingen’ is gebaseerd op verhalen uit (dag)boeken en verhalen van mensen uit Oost Gelre, gebundeld en verwerkt tot één geheel door de Achterhoekse schrijver Theo Soontiëns. ‘Spiegelingen’ geeft niet alleen een goed beeld van hetgeen zich binnen de gemeentegrenzen afspeelde, maar heeft ook een boodschap; “Vrijheid is een kostbaar bezit. Vrijheid moet je iedere dag opnieuw blijven bevestigen,” aldus Burgemeester Annette Bronsvoort tijdens de aftrap van de productie eind 2019 en zie hoe actueel het thema is met de beelden van Oekraïne op ons netvlies. “De voorstelling is een combinatie van toneel, zang, muziek, dans en historische beelden, die vloeiend in elkaar overlopen,” laat regisseur Stan Geurts weten. “Het is een groot spektakel maar op sommige momenten ook heel klein. Heel gelaagd. Een combinatie van toneel, muziek en beelden die heel erg mooi in elkaar overlopen.”

De voorstelling, een stukje meeleef- en beleeftheater van heel dichtbij, vindt plaatst op zaterdag 7 mei om 15.00 en 19.30 uur, en zondag 8 mei 2022 om 15.00 uur, in de Hamalandhal in Lichtenvoorde. De kaartverkoop start op een bijzondere datum, vandaag 31 maart, de dag dat het gebied Oost Gelre in 1945 werd bevrijd van de Duitse bezetter.

Kaarten kosten € 3,00 (inclusief GRATIS 16 pagina’s tellend programmaboekje) en zijn verkrijgbaar bij: Groenlo VVV kantoor, Harreveld Dorpshuis ’t Kempken, Lichtenvoorde Foto primeur, Lievelde Loco Eten en Drinken, Mariënvelde Gebouw Stichting BVM, Vragender Café Overkamp, Zieuwent SPAR, Zwolle Café/Speeltuin Grolzicht.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....