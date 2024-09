Take One: Een uniek muziekspektakel rondom de film

LICHTENVOORDE – Op zaterdag 5 oktober brengt het Oost Gelders Jeugdorkest (OGJO) een uniek muziekspektakel genaamd Take One naar de Hamalandhal in Lichtenvoorde. Tijdens dit concert neemt het OGJO het publiek mee in de wereld van de film. Het 65-koppige jeugdorkest, onder leiding van Henk-Jan Heijnen, speelt een avondvullend programma met prachtige en indrukwekkende filmmuziek. Denk aan muziek uit Forrest Gump, The Godfather, The Lion King en Mission: Impossible. Twee jonge (oud-)deelnemers van het OGJO verrassen het publiek met zangnummers uit onder andere The Lion King en Beauty and the Beast.

De concertlocatie, de Hamalandhal, is normaal een sporthal, maar op 5 oktober wordt deze omgetoverd tot een heuse filmset. Het publiek kan genieten van een visueel spektakel vol trucs, stunts en filmbeelden. Filmregisseur Femie de Graaf en een team van acteurs leggen de link tussen het concert en de pakkende vertoning van de film Take One aan het einde van de avond. Kortom, een grandioze avond vol verrassingen!

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

Oost Gelders Jeugdorkest

Het Oost Gelders Jeugdorkest is een harmonieorkest dat op projectmatige basis werkt en jonge muzikanten van 15 tot en met 25 jaar de kans geeft indrukwekkende showconcerten te verzorgen. De muzikanten komen van zo’n 27 verschillende orkesten uit de regio en daarbuiten. Binnen korte repetitietijd studeert het orkest een divers en boeiend repertoire in. Elke editie speelt het OGJO nieuwe, speciaal voor hen gearrangeerde werken, waarbij regelmatig wordt samengewerkt met jonge talenten uit andere podiumkunsten. Na eerdere succesvolle edities in onder andere Winterswijk, Beltrum, de Zwarte Cross en een tour door de Achterhoek, presenteert het OGJO zich dit najaar in de Hamalandhal in Lichtenvoorde.

Kaarten bestellen

Het concert Take One vindt plaats op zaterdag 5 oktober om 20.00 uur in de Hamalandhal (Van der Meer de Walcherenstraat 3 te Lichtenvoorde). Kaarten à €15 zijn verkrijgbaar via www.ogjo.nl. Voor jeugd tot en met 14 jaar geldt een gereduceerde entreeprijs van €10 per persoon.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.